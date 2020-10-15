В Киеве на Днепровской набережной горела квартира ( фото)

В Киеве в четверг ночью, 15 октября, на Днепровской набережной, 13 сгорела квартира.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.
Так, в 18-этажном жилом доме в одной из квартир на 11-м этаже в комнате возник пожар. Спасатели за семь минут потушили пожар.
"В результате пожара сгорели и повреждены: телевизор, кондиционер, пластиковое окно, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок помещения", – говорится в сообщении.
Отметим, было привлечено семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 27 человек личного состава.
Причина возгорания устанавливается. На момент прибытия пожарных в квартире никого не было. Жертв и пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в столице на улице Алексы Тихого в Соломенском районе загорелись гаражи.
Напомним, 21 сентября в Дарницком районе Киева горела свалка, пожар частично перекинулся на торфяники – огонь распространился на площади 2000 "квадратов".
Смотрите видео – в Киеве горел дом:
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