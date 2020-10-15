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В Киеве на Днепровской набережной горела квартира ( фото)

15 октября, 10:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пожар возник на 11-м этаже

В Киеве в четверг ночью, 15 октября, на Днепровской набережной, 13 сгорела квартира.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

Так, в 18-этажном жилом доме в одной из квартир на 11-м этаже в комнате возник пожар. Спасатели за семь минут потушили пожар.

"В результате пожара сгорели и повреждены: телевизор, кондиционер, пластиковое окно, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок помещения", – говорится в сообщении.

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Отметим, было привлечено семь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 27 человек личного состава.

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Причина возгорания устанавливается. На момент прибытия пожарных в квартире никого не было. Жертв и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в столице на улице Алексы Тихого в Соломенском районе загорелись гаражи.

Напомним, 21 сентября в Дарницком районе Киева горела свалка, пожар частично перекинулся на торфяники – огонь распространился на площади 2000 "квадратов".

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Смотрите видео – в Киеве горел дом:

Видео: Telegram-канал/Kyiv LIVE

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Киев спасатели пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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