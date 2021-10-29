В Киеве на дороге огромный провал асфальта. Движение перекрыли (фото, видео)

В столице на улице Алишера Навои вечером 29 октября провалился асфальт. Из-за огромной ямы правоохранители перекрыли движение по дороге.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
Отмечается, что перекрыто движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужной.
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Почему провалился асфальт?
Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", провал асфальта образовался из-за прорыва водопровода.
"Сейчас на месте работают бригады "Киевводоканала". Вода подмыла асфальт и произошел обвал дорожного покрытия",- сообщили нам в "Киеавтодоре"
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