В Киеве на дороге появилась огромная яма с водой. Движение перекрыли (фото, видео)

На месте уже работают специалисты. Завершить работы планируют к утру понедельника

Перекрыто движение в направлении улицы Крещатик / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко напротив Бессарабки из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

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Движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто. Специалисты ЧАО "АК "Киеводоканал" уже приступили к ликвидации повреждения.

Завершить работы планируется к утру понедельника.

В связи с ограничением временно изменили и маршруты общественного транспорта.

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Некоторые водители не успевали отреагировать на появление ямы, взъезжали в неё и повреждали автомобили. Почти сразу прохожие установили ограничение для проезда в виде жестяного мусорного бака и деревянной конструкции.

Где не проехать

Задерживается движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 и автобусов №24, 114, 118;

Задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов 114, 118 на бульваре Шевченко, 3 по причине провала асфальта. На место направлена ответственная служба города.

Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещинковской.

Движение автобусов №24, 118 организовано через ул. Пушкинскую – Прорезную.

Движение автобусов №114 в направлении ул. Милославская организована через ул. Леонтовича – Владимирскую – Софиевскую.

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