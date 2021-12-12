В Киеве на дороге появилась огромная яма с водой. Движение перекрыли (фото, видео)

В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко напротив Бессарабки из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
Движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто. Специалисты ЧАО "АК "Киеводоканал" уже приступили к ликвидации повреждения.
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Завершить работы планируется к утру понедельника.
В связи с ограничением временно изменили и маршруты общественного транспорта.
Некоторые водители не успевали отреагировать на появление ямы, взъезжали в неё и повреждали автомобили. Почти сразу прохожие установили ограничение для проезда в виде жестяного мусорного бака и деревянной конструкции.
Где не проехать
- Задерживается движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 и автобусов №24, 114, 118;
- Задерживается движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 и автобусов 114, 118 на бульваре Шевченко, 3 по причине провала асфальта. На место направлена ответственная служба города.
- Движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещинковской.
- Движение автобусов №24, 118 организовано через ул. Пушкинскую – Прорезную.
- Движение автобусов №114 в направлении ул. Милославская организована через ул. Леонтовича – Владимирскую – Софиевскую.
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