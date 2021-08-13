В Киеве на глазах у детей произошла стрельба в ресторане (видео)

В перестрелке между двумя компаниями мужчин пострадал один человек, но он отказывается обращаться в полицию

Вооруженный конфликт возник на летней террасе, где было много посетителей / Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером, 12 августа, в одном из ресторанов Киева произошла перестрелка, за которой наблюдали женщины и дети. Ранее подобный случай произошел в Одессе, там расстреляли мужчину.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Что произошло?

На видео с места видно, что вооруженный конфликт произошел между двумя компаниями крепко сбитых парней на улице Конева. Они встретились на летней террасе ресторана, где, в том числе, отдыхали женщины и дети.

Во время массовой драки со стрельбой некоторые легли на пол, а некоторые спрятались под столиками. В перестрелке пострадал один человек, но он отказывается от заявления и медицинской помощи.

"Один из оппонентов начал беспорядочную стрельбу, после чего участники инцидента скрылись. На момент приезда правоохранителей злоумышленник, устроивший стрельбу, находился на месте происшествия вместе с оппонентом, который во время потасовки получил телесные повреждения, но от госпитализации и написания заявления отказался. Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия. Полицейские обнаружили и изъяли 14 гильз для устройства травматического действия, магазин, вероятно, от пистолета и шесть предметов, похожих на боеприпасы", – сказал временно исполняющий обязанности начальника Голосеевского управления полиции Петр Белаш.

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Подозреваемого задержали. Им оказался уроженец Донецкой области, 1986 года рождения.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Напомним, последнее время участились случаи стрельбы: