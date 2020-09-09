В Киеве на глазах у прохожих водители маршруток устроили драку (видео)

В Киеве на конечной маршрутки № 211 подрались двое водителей общественного транспорта.

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Соответствующее видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Причина конфликта пока неизвестна.

"Битва двух титанов – водителей маршруток за то, кто первый поедет собирать денежки", – говорится в подписи к видео.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса Mercedes "подрезал" маршрутный автобус. Маршрутчик в долгу не остался и решил "воспитать" мужчину. Водители устроили потасовку на глазах у пассажиров.

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Также напомним, ранее в столице водители устроили несколько драк прямо на дороге. Участники дорожного движения выясняли отношения недалеко от Центрального железнодорожного вокзала и на Автозаводской.

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Кроме того, двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы. Также подобные инциденты происходили на улице Автозаводской и недалеко от Центрального железнодорожного вокзала.

Новости "Сегодня" писали, что возле станции метро "Черниговская" водители столичных маршруток устроили драку.

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