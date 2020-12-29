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В Киеве в Голосееве горели гаражи: есть жертвы

29 декабря, 19:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Металлические гаражи стали смертельной ловушкой

В Голосеевском районе Киева произошла трагедия – в пожаре погибли два человека.

Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает ГСЧС в Киеве в Facebook.

Инцидент произошел в 15:35 возле жилых домов на Голосеевском проспекте, 110.

По прибытии на место спасатели установили, что произошло возгорание в двух металлических гаражах, размером 3 х 6 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили два трупа неустановленного пола.

На месте пожара работали три единицы основной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. В 15:58 бойцы локализовали очаг, а в 16:12 – ликвидировали.

Причину пожара и обстоятельства смерти людей будут устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, в ночь на 16 декабря на проспекте Академика Палладина в Святошинском районе Киева произошел пожар, погибли два человека.

Также в Киеве на Отрадном произошел пожар: люди выпрыгивали из окон.

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Источник: Сегодня

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