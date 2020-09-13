В Киеве на ходу вспыхнул автомобиль: фото и видео

В Соломенском районе Киева загорелся автомобиль во время движения. На место прибыли спасатели.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, пожар произошел 13 сентября около 4:30 на улице Вадима Гетьмана.

"Установлено, что на проезжей части дороги во время движения произошло возгорание в автомобиле Mersedes Sprinter 312-D. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара. Уже в 4:47 пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Огонь полностью уничтожил салон "спринтера", а также повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, недавно в Киеве сгорели четыре авто в разных районах города. Так, загорелся Sang Yong на Вильямса, 5, припаркованный рядом с другими машинами во дворе 20-этажного дома. Второй пожар случился во дворе жилого 24-этажного дома на улице Ахматовой, 22. Там загорелась Toyota Corolla.

Кроме того, ранее на проспекте Степаны Бандеры на ходу загорелся Opel Vivaro. Водитель сразу же остановился и пытался потушить возгорание. Также мужчине потушить пламя помогали другие водители, проезжавшие рядом, однако им это не удалось.

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