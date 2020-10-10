В Киеве на ходу загорелась легковушка (фото)

Информации о пострадавших нет

В Киеве на улице Выговского сгорел автомобиль. Как сообщает APnews, инцидент произошел вечером 9 октября. Машина загорелась прямо во время движения.

Реклама

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и скорая помощь. Информации о пострадавших нет.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области произошло столкновение двух автомобилей, после которого одна из машин загорелась. В результате два человека погибли в огне.

Напомним, в Киеве на ходу вспыхнул Merсedes и сгорела машина возле больницы. Причины возникновения обоих пожаров сейчас устанавливают правоохранительные органы. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики. Один из водителей самостоятельно выбрался из машины после аварии. В результате погибли два человека.

Также, в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. По предварительным данным, никто не пострадал. Как видно на видео – водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама