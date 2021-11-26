Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Что скажет Зеленский? 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

800 тысяч сгорели на глазах. В Киеве полыхал элитный Ford Mustang – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
26 ноября, 12:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столице дотла сгорел Ford Mustang стоимостью более полмиллиона гривен – видео пожара опубликовали в Сети
В Киеве дотла сгорела элитная иномарка
В Киеве дотла сгорела элитная иномарка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 26 ноября на на улице Малевича во время движения загорелся элитный автомобиль Ford Mustang.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Реклама

Отмечается, что водитель не пострадал от пожара. Спасатели уже ликвидировали возгорание, но автомобиль уже не подлежит восстановлению.

Реклама

Судя по видео, сгорел Ford Mustang 2015 года выпуска. Сейчас на площадках цена такого б/у авто составляет около 20 тысяч долларов (примерно 550 тысяч гривен). Цена нового автомобиля – примерно 25-30 тысяч долларов (700-810 тысяч гривен).

Скриншот из сайта

С начала года в пожарах погибли почти 1500 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 25 ноября, произошло 184 пожара, восемь человек умерли в огне. А с начала года произошло 75 741 возгорание, 1494 человек погибли, еще 1211 пострадали.

Больше всего возгораний – 24 936 – было в жилых секторах.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

8 901

заболело за неделю в Киeвe

-2%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять