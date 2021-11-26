800 тысяч сгорели на глазах. В Киеве полыхал элитный Ford Mustang – видео

В столице дотла сгорел Ford Mustang стоимостью более полмиллиона гривен – видео пожара опубликовали в Сети

В Киеве дотла сгорела элитная иномарка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 26 ноября на на улице Малевича во время движения загорелся элитный автомобиль Ford Mustang.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что водитель не пострадал от пожара. Спасатели уже ликвидировали возгорание, но автомобиль уже не подлежит восстановлению.

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Судя по видео, сгорел Ford Mustang 2015 года выпуска. Сейчас на площадках цена такого б/у авто составляет около 20 тысяч долларов (примерно 550 тысяч гривен). Цена нового автомобиля – примерно 25-30 тысяч долларов (700-810 тысяч гривен).

Скриншот из сайта

С начала года в пожарах погибли почти 1500 украинцев

По данным ГСЧС, в Украине только за последние сутки, 25 ноября, произошло 184 пожара, восемь человек умерли в огне. А с начала года произошло 75 741 возгорание, 1494 человек погибли, еще 1211 пострадали.

Больше всего возгораний – 24 936 – было в жилых секторах.