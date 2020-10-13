В Киеве на Крещатике спецназ со стрельбой задержал грабителей: фото и видео

Злоумышленники во время бегства протаранили четыре авто

В Киеве на Крещатике спецназовцы со стрельбой задержали членов преступной группировки, которые грабили людей, покупавших валюту в уличных пунктах обмена.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители рассказали, что задерживали злоумышленников с помощью бойцов КОРДа сразу после того, как те украли сумку у женщины на бульваре Леси Украинки. Во время спецоперации нарушители пытались скрыться, протаранив четыре авто и неоднократно создавая аварийную ситуацию.

Видео: Александр Махов Видео: Сегодня

Видео: Александр Махов Видео: Сегодня

В результате спецназ открыл огонь. От выстрелов никто не пострадал, двух злоумышленников задержали.

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Подозреваемыми оказались ранее судимые за кражу граждане Грузии.

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На месте происшествия работают следователи. Правоохранители выясняют, причастны ли иностранцы к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители провели спецоперацию на Северном мосту.

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