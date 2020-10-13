В Киеве на Крещатике спецназ со стрельбой задержал грабителей: фото и видео

В Киеве на Крещатике спецназовцы со стрельбой задержали членов преступной группировки, которые грабили людей, покупавших валюту в уличных пунктах обмена.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители рассказали, что задерживали злоумышленников с помощью бойцов КОРДа сразу после того, как те украли сумку у женщины на бульваре Леси Украинки. Во время спецоперации нарушители пытались скрыться, протаранив четыре авто и неоднократно создавая аварийную ситуацию.
В результате спецназ открыл огонь. От выстрелов никто не пострадал, двух злоумышленников задержали.
Подозреваемыми оказались ранее судимые за кражу граждане Грузии.
На месте происшествия работают следователи. Правоохранители выясняют, причастны ли иностранцы к аналогичным преступлениям на территории Украины.
Напомним, ранее в Киеве правоохранители провели спецоперацию на Северном мосту.
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