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В Киеве на Майдане Незалежности зарезали мужчину (видео)

8 декабря, 22:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полиция разыскивает подозреваемого

В Киеве у входа на станцию метро "Майдан Незалежности" произошла драка, во время которой один из участников выхватил нож и ранил противника, в результате чего мужчина умер на месте.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Один мужчина нанес ножевое ранение другому, от чего тот погиб. После этого нападавший скрылся", – сообщает издание.

На месте работают следователи и оперативники полиции.

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В то же время, как сообщает KievMap, жена погибшего рассказала, что они шли по переходу домой, увидели знакомых и подошли поздороваться, но в какой-то момент завязалась драка.

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Очевидцы видели, как мужчина бежал по переходу, держась за бок, потом упал.

По информации СМИ, подозреваемого зовут Виктор, он среднего телосложения, ростом 165 см, одет в черные брюки, черную (или черно-серую) куртку, на голове черно-оранжевая шапка.

Напомним, в конце октября в Киеве на Майдане Незалежности внедорожник Land Rover сбил шесть человек, двое из которых погибли.

Мы также сообщали, что в Одессе задержали мужчину по подозрению в убийстве своего друга. Он набросился на товарища с ножом, потому что тот его обидел.

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Киев нож драка Майдан Незалежности резня
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