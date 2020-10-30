В Киеве на Майдане Незалежности масштабное ДТП: есть пострадавшие (видео)

В Киеве в пятницу, 30 октября, произошла масштабная авария на Майдане Незалежности .
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"Есть серьезно травмированные", – говорится в сообщении.
На видео свидетели с места происшествия утверждают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Также добавляют, что двое пострадавших не подают признаков жизни.
Как передают "Вартові Еспресо", мужчина на внедорожнике пролетел весь Майдан по пешеходной зоне на немалой скорости, сбил бабушку, которая получила травмы несовместимые с жизнью, и еще сбил минимум двух человек.
Информация уточняется.
Напомним, в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще три человека пострадали.
Ранее мы писали, что сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП на бульваре Перова и уехала – в салоне находился ребенок.
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