В Киеве на Майдане Незалежности масштабное ДТП: есть пострадавшие (видео)

Свидетели утверждают, что водитель был пьян

В Киеве в пятницу, 30 октября, произошла масштабная авария на Майдане Незалежности .

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Есть серьезно травмированные", – говорится в сообщении.

На видео свидетели с места происшествия утверждают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также добавляют, что двое пострадавших не подают признаков жизни.

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Как передают "Вартові Еспресо", мужчина на внедорожнике пролетел весь Майдан по пешеходной зоне на немалой скорости, сбил бабушку, которая получила травмы несовместимые с жизнью, и еще сбил минимум двух человек.

Информация уточняется.

Напомним, в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще три человека пострадали.

Ранее мы писали, что сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП на бульваре Перова и уехала – в салоне находился ребенок.

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