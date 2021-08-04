В Киеве на Оболони начался масштабный пожар. В небе видно столб черного дыма – видео

На место отправились более 80 спасателей. Коллаж "Сегодня"
В Киеве после масштабного пожара в ТЦ "Пирамида" случилось еще одно ЧП. В Оболонском районе загорелся склад, огонь тушат на площади 1200 кв.м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Читайте также: Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах АТБ – огонь бушевал на 10 тыс. кв м (фото, видео)
Отмечается, что пожар случился около 12:40 ул. Куреневская, 21 в одноэтажном неработающем складском здании. Сейчас идет локализация пожара на площади 1200 кв.м.
Спасатели отметили, что работу усложняет то, что рядом нет противопожарных гидрантов. Самый близкий находится на расстоянии 400 м от места пожара. Из-за этого пожарные тратят больше времени на поиск водоисточников. Кроме того, на место начали подвозить воду.
Сейчас на месте работают 85 человек личного состава и 16 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Ровенской области ночью 27 июля из-за удара молнии начался пожар в школе села Перекалье.
Кроме того, в Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.