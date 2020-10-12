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В Киеве на охраняемой стоянке сгорело два автомобиля (видео)

12 октября, 02:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Возгорание произошло около полуночи

В Киеве в Днепровском районе на охраняемой стоянке по адресу Энтузиастов, 24 произошло возгорание двух автомобилей.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

На видео, размещенном на канале, видно, как над стоянкой поднимается столб пламени.

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По информации издания, оба автомобиля полностью сгорели, причина возгорания пока не известна.

Напомним, ночью 11 октября в центре Киева на Воздвиженке горел один из домов, огонь полностью охватил крыльцо здания, момент поджега попал на видео.

Момент поджога дома на Воздвиженке
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