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В Киеве на Отрадном произошел пожар: люди выпрыгивали из окон (фото)

5 декабря, 19:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мужчину госпитализировали с переломом ноги

В субботу, 5 декабря, в Соломенском районе Киева на проспекте Отрадном в жилом доме произошел пожар. Сгорела квартира на первом этаже пятиэтажного дома.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Чтобы спастись, один из жителей выпрыгнул из окна своей квартиры, которая была на последнем этаже. Предварительно, он был в наркотическом состоянии. Его госпитализировали с переломом ноги.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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Фото: ГСЧС
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Фото: ГСЧС

Пожарные, прибывшие на место, спасли пять жителей, а еще 25 – вывели на безопасное расстояние.

В результате пожара две женщины 1940 и в 1949 годов рождения отравились продуктами горения. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Причина пожара устанавливается.

Также мы писали о том, что в Харькове в девятиэтажном жилом доме на улице Академика Богомольца произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина.

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Киев пожар отрадный
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