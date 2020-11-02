В Киеве на Печерске мужчина захватил кафе: в помещении ищут взрывчатку

В столице на бульваре Леси Украинки в Печерском районе неизвестный захватил заведение общественного питания. Пока требования мужчины неизвестные.

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Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

По предварительным данным, злоумышленник – бывший участник АТО. Он зашел в помещение вареничной, устроил там дебош и заявил, что захватывает помещение.

Злоумышленника уже задержали, по данным СМИ, он сидит в заведении и постоянно крестится. Людей из кафе эвакуировали. Предварительно, никто не пострадал.

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Сейчас на месте работают патрульные, спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа. Также прибыли взрывотехники, они проверяют, есть ли на территории заведения взрывчатка.

Напомним, мы писали, как мужчина пришел в банк на ул.Владимирской в Киеве и сообщил работникам, что у него в рюкзаке находится бомба. Впоследствии стало известно, что его зовут Сухроб Каримов, он гражданин Узбекистана.

Спецназ обезвредил террориста. К счастью, никто не пострадал. Его вывели из здания.

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