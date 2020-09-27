В Киеве на Печерске произошло смертельное ДТП: грузовик перевернулся (видео)

В Киеве произошло смертельное ДТП: в Печерском районе грузовик врезался в отбойник и перевернулся.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что автомобиль Mercedes-Benz Actros ехал от бульвара Дружбы Народов в сторону Надднепрянского шоссе. Недалеко от моста Патона водитель не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. В результате сильно удара транспортное средство перевернулось.

Водитель погиб на месте происшествия. Все детали инцидента выясняют следователи и полицейские.

Видео: Kievmap

Напомним, недавно в Киевской области, на трассе Владиславка – Карапыши в Мироновском районе, в результате ДТП погибли две женщины.

Кроме того, мы писали, что в столице на бульваре Дружбы народов произошла жуткая авария с участием трех автомобилей.

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