Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил мужчину (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
13 декабря, 21:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Правоохранители разыскивают свидетелей аварии
На месте инцидента работает полиция/Коллаж: "Сегодня"
На месте инцидента работает полиция/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где ранее произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта, автомобиль сбил человека. Он погиб на месте.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Реклама

Детали аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Луговой, 13. Водитель автомобиля "Suzuki" на скорости на пешеходном переходе сбил мужчину. Он погиб на месте ДТП. На месте работают правоохранительные органы. Сейчас разыскивают свидетелей смертельного ДТП.

После наезда пешеход мгновенно погиб/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua
После наезда пешеход мгновенно погиб/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

Реклама
  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Читайте также

  • В Луцке 16-летний водитель совершил наезд на пешеходов. Парень взял автомобиль у своего отца и ездил на нем со своими друзьями, пока их не начала преследовать полиция. Именно во время побега от правоохранителей произошло ДТП.
  • Под Черниговом произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и фуры. В результате аварии 13 человек погибли, еще шестеро пострадали.

КиевДТПсмерть
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 693

заболело за неделю в Киeвe

-13%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять