В Киеве на пешеходном переходе сбили парня с самокатом (видео)

Пока неизвестно в каком состоянии находится сам пострадавший – автомобиль сбил его на полном ходу

Момент ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Стадионной сбили парня. Авария произошла прямо на пешеходном переходе – парень шел по зебре с самокатом в руках.

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Видео инцидента поделился Киев Сейчас в Telegram.

"Невнимательный водитель в левом скоростном ряду допустил столкновение с пешеходом на переходе. Парень живой", – пишут в Сети.

Как себя чувствует пострадавший и какие он получил травмы – неизвестно.

Большинство ДТП в Украине – из-за нарушений правил дорожного движения

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Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. По данным полиции, больше всего аварий случилось из-за таких причин:

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нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;

превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;

несоблюдение дистанции – 14 675 случаев;

Напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная. Водитель скрылся с места аварии.

Кроме того, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек.

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