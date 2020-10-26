В Киеве на Победе мужчина "заминировал" автозаправку

Мужчина был с признаками алкогольного опьянения

В Киеве поймали мужчину, который "заминировал" автозаправку.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

Псевдоминер рассказал, что на территории АЗС находится взрывоопасное устройство.

"В дежурную Соломенского управления полиции Киева позвонил неизвестный и сообщил, что здание на проспекте Победы заминировано", – говорит начальник отдела полиции № 2 по обслуживанию микрорайона Шулявка Соломенского района Киева Олег Клименко.

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В ходе проверки правоохранители никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.

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"Правонарушителем оказался 54-летний киевлянин, которого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Шевченковском районе возле места проживания. Мужчина находился с признаками алкогольного опьянения, причину поступка объяснить не смог", – добавил Олег Клименко.

Фигуранту грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Драгоманова заминировали супермаркет "Сильпо".

Напомним, в Киеве после сообщения о "минировании" останавливали работу Центрального железнодорожного

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вокзала.

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