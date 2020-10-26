Українська
$ 28,29
33,55
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве на Победе мужчина "заминировал" автозаправку

26 октября, 14:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчина был с признаками алкогольного опьянения

В Киеве поймали мужчину, который "заминировал" автозаправку.

Реклама

Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

Псевдоминер рассказал, что на территории АЗС находится взрывоопасное устройство.

"В дежурную Соломенского управления полиции Киева позвонил неизвестный и сообщил, что здание на проспекте Победы заминировано", – говорит начальник отдела полиции № 2 по обслуживанию микрорайона Шулявка Соломенского района Киева Олег Клименко.

Реклама

В ходе проверки правоохранители никаких опасных предметов или веществ не обнаружили.

В тренде
Виталий Кличко побеждает на выборах в мэры Киева – экзитпол

"Правонарушителем оказался 54-летний киевлянин, которого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Шевченковском районе возле места проживания. Мужчина находился с признаками алкогольного опьянения, причину поступка объяснить не смог", – добавил Олег Клименко.

Фигуранту грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Драгоманова заминировали супермаркет "Сильпо".

Напомним, в Киеве после сообщения о "минировании" останавливали работу Центрального железнодорожного

Реклама

вокзала.

Реклама

Киев полиция минировали автозаправка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В киевской больнице пациент напал на врача (фото)
В киевской больнице пациент напал на врача (фото)Происшествия
В Киеве от коронавируса умерла активистка Нацкорпуса
В Киеве от коронавируса умерла активистка НацкорпусаПроисшествия
Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)
Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)Происшествия
Под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей: требовали крупный выкуп
Под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей: требовали крупный выкупПроисшествия
На большой скорости по проезжей части: в Киеве сняли горе-мать с двумя детьми на самокате
На большой скорости по проезжей части: в Киеве сняли горе-мать с двумя детьми на самокатеПроисшествия
Трагедия в Киеве: мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа
Трагедия в Киеве: мать с ребенком выпали из окна 9-го этажаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять