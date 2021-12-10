В Киеве на подделке COVID-документов поймали медика и патрульного (фото)

Размер оплаты зависел от названия вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял от 4000 до 5000 гривен

В Киеве незаконно вносили сведения в электронную систему «HELSI» о якобы вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве медика и полицейского подозревают в организации схемы фейковой вакцинации от COVID-19. Им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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Злоумышленники за деньги организовали схему – внесение в информационную систему сведений о якобы прохождении гражданами вакцинации для дальнейшего генерирования в приложении "Дія" электронного сертификата о вакцинации.

Данные о якобы вакцинации вносили в "Дію" / Фото: пресс-служба прокуратуры

"Поиском "клиентов" занимался полицейский, а работник медучреждения вносил сведения в электронную систему "HELSI". Размер денежного вознаграждения зависел от названия вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял от 4000 до 5000 гривен", – говорится в сообщении.

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Поиском новых "клиентов" занимался коп / Фото: пресс-служба прокуратуры

Провели обыски

По месту работы и проживания прошли обыски, изъято:

около 13 500 дол. США,

около 340 тыс. грн,

ювелирные украшения,

мобильные телефоны,

компьютерную технику,

COVID-сертификаты на разных лиц,

списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации.

В этих списках более 200 фамилий, что говорит о том, что сумма взяток составляет около миллиона гривен.

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Изьяли деньги, телефоны, компьютеры и сертификаты / Фото: пресс-служба прокуратуры

Сообщили о подозрении

"При проведении обысков работнику патрульной полиции и работнику медицинского учреждения сообщили о подозрении по фактам несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней, совершенных повторно, по предварительному сговору группой лиц, (ч. 3 ст. 362 УК Украины), а также в получении работником предприятия, не являющегося должностным лицом, неправомерной выгоды за совершение каких-либо действий с использованием положения, занимающего работника на предприятии в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, совершенные повторно (ч. 4 ст. 354 УК Украины)", – добавили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Устанавливаются причастные к этому преступлению.

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