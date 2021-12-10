В Киеве на подделке COVID-документов поймали медика и патрульного (фото)

В Киеве медика и полицейского подозревают в организации схемы фейковой вакцинации от COVID-19. Им сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.
Злоумышленники за деньги организовали схему – внесение в информационную систему сведений о якобы прохождении гражданами вакцинации для дальнейшего генерирования в приложении "Дія" электронного сертификата о вакцинации.
Далее по теме
"Поиском "клиентов" занимался полицейский, а работник медучреждения вносил сведения в электронную систему "HELSI". Размер денежного вознаграждения зависел от названия вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял от 4000 до 5000 гривен", – говорится в сообщении.
Провели обыски
По месту работы и проживания прошли обыски, изъято:
- около 13 500 дол. США,
- около 340 тыс. грн,
- ювелирные украшения,
- мобильные телефоны,
- компьютерную технику,
- COVID-сертификаты на разных лиц,
- списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации.
В этих списках более 200 фамилий, что говорит о том, что сумма взяток составляет около миллиона гривен.
Сообщили о подозрении
"При проведении обысков работнику патрульной полиции и работнику медицинского учреждения сообщили о подозрении по фактам несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней, совершенных повторно, по предварительному сговору группой лиц, (ч. 3 ст. 362 УК Украины), а также в получении работником предприятия, не являющегося должностным лицом, неправомерной выгоды за совершение каких-либо действий с использованием положения, занимающего работника на предприятии в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, совершенные повторно (ч. 4 ст. 354 УК Украины)", – добавили в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Устанавливаются причастные к этому преступлению.