Киев
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве перевернулся автобус с людьми – много пострадавших

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 августа, 09:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

В Киеве на улице Елены Телиги перевернулся автобус с пассажирами. В результате как минимум восемь человек пострадали, на место приехало много авто экстренных служб.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в ГСЧС столицы.

По словам спасателей, в аварию попал рейсовый автобус международного сообщения "Кишинев – Москва". Он перевернулся на бок. Медики скорой помощи госпитализировали восьмерых пострадавших с травмами разной степени тяжести. Гражданство этих людей пока неизвестно.

Всего в момент ДТП в автобусе находилось 48 пассажиров и два водителя. Сейчас на месте работают спасатели, с автокраном они пытаются поднять транспортное средство.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Украина
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Опрос
погода
курс доллара
опрос
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять