В Киеве на предприятии произошел взрыв: есть пострадавшие

Инцидент случился во время сварочных работ

В Голосеевском районе столицы на территории предприятия произошел взрыв. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"В полицию Киева в 16:00 поступило сообщение о том, что на предприятии на улице Пироговский шлях произошел взрыв", - говорится в сообщении.

По предварительной информации правоохранителей, инцидент случился во время сварочных работ. Двум пострадавшим работникам оказывают медицинскую помощь.

На место уже прибыли полицейские, они устанавливают все обстоятельства и причины взрыва. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После проверки этому событию дадут правовую квалификацию.

Напомним, в Киеве утром 21 июня в жилом массиве Позняки в Дарницком районе взорвался газ в десятиэтажном доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Под завалами нашли тела пяти человек.

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