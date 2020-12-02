В Киеве на проспекте Победы бензовоз протаранил припаркованный грузовик

Событие произошло на выезде из Киева

В ночь на среду, 2 декабря, в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием грузовика и бензовоза.

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Как сообщают Вартові.Еспресо, бензовоз протаранил грузовик, припаркованный у обочины. В это время водитель грузовика отдыхал в машине. От удара кабина цистерны была уничтожена, а водитель погиб от полученных травм. Тело погибшего из кабины вырезали спасатели.

Водитель грузовика не пострадал. Причины столкновения выясняются.

Напомним, 1 декабря в Киеве на улице Выговского водитель Daewoo въехал в несколько автомобилей. В результате ДТП пострадали несколько человек, среди которых – дети.

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Также накануне в Днепропетровской области легковушка слетела с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП тело водителя без признаков жизни оказалось заблокировано внутри покореженного автомобиля.

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