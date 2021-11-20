В Киеве на работников завода рухнул станок. Они скончались на месте

В столице произошло ЧП на территории завода – из-за станка погибли два работника предприятия

В Киеве на заводе погибли два работника / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на заводе "ЭМКО" вчера, 19 ноября, на двух работников упал многотонный станок, в результате они погибли на месте. Трагедия произошла из-за нарушения правил техники безопасности во время монтажных работ.

Об этом сообщает пресс-служба КАСС "Киевская служба спасения".

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Отмечается, что на месте работали оперативные подразделения Киевской службы спасения, ГСЧС и полицейские.

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Из-за того, что станок очень тяжелый, спасателям пришлось доставать тела погибших с помощью пневмодомкратов и других инструментов. Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.

По факту инцидента на заводе начали служебное расследование.