В Киеве на работников завода рухнул станок. Они скончались на месте

В Киеве на заводе "ЭМКО" вчера, 19 ноября, на двух работников упал многотонный станок, в результате они погибли на месте. Трагедия произошла из-за нарушения правил техники безопасности во время монтажных работ.
Об этом сообщает пресс-служба КАСС "Киевская служба спасения".
Отмечается, что на месте работали оперативные подразделения Киевской службы спасения, ГСЧС и полицейские.
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Из-за того, что станок очень тяжелый, спасателям пришлось доставать тела погибших с помощью пневмодомкратов и других инструментов. Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.
По факту инцидента на заводе начали служебное расследование.
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