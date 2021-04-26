В Киеве на скорости перевернулся автомобиль: мать погибла, дочь в реанимации (видео)

По словам очевидцев, за рулем машины погибшей был мужчина, который сбежал с места аварии до приезда полиции

В Киеве на проспекте Гагарина автомобиль на огромной скорости выехал на газон и несколько раз перевернулся. Одна из женщин, находившихся в автомобиле, скончалась, ее дочь госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает ДТП.kiev.

Известно, что за три минуты до трагедии водитель скорой помощи передал ориентировку на автомобиль Nissan Teana белого цвета, зарегистрированный в Сумской области, водитель которого лихачил по району.

Очевидцы сообщили, что водителем был какой-то парень, который сбежал с места аварии. Сам автомобиль зарегистрирован на погибшую.

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По предварительной информации, женщины не были пристегнуты и получили тяжелейшие травмы, мать погибла на месте, а дочь в критическом состоянии без сознания.

На месте работали криминалисты и кинологи.

Напомним, в Киеве на Кловском спуске полицейский ВАЗ через двойную сплошную протаранил Land Cruiser.

Мы также сообщали, что в центре Харькова на улице Сумской произошло еще одно жуткое ДТП – 23-летняя водитель кабриолета сбила группу пешеходов на тротуаре.

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