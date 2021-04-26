Українська
$ 27,9
33,67
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве на скорости перевернулся автомобиль: мать погибла, дочь в реанимации (видео)

26 апреля, 06:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По словам очевидцев, за рулем машины погибшей был мужчина, который сбежал с места аварии до приезда полиции

В Киеве на проспекте Гагарина автомобиль на огромной скорости выехал на газон и несколько раз перевернулся. Одна из женщин, находившихся в автомобиле, скончалась, ее дочь госпитализирована в тяжелом состоянии.

Реклама

Об этом сообщает ДТП.kiev.

Известно, что за три минуты до трагедии водитель скорой помощи передал ориентировку на автомобиль Nissan Teana белого цвета, зарегистрированный в Сумской области, водитель которого лихачил по району.

Очевидцы сообщили, что водителем был какой-то парень, который сбежал с места аварии. Сам автомобиль зарегистрирован на погибшую.

В тренде
Измучила жажда: в Киеве десятки котов устроили потоп в многоэтажке
Реклама

По предварительной информации, женщины не были пристегнуты и получили тяжелейшие травмы, мать погибла на месте, а дочь в критическом состоянии без сознания.

На месте работали криминалисты и кинологи.

Напомним, в Киеве на Кловском спуске полицейский ВАЗ через двойную сплошную протаранил Land Cruiser.

Мы также сообщали, что в центре Харькова на улице Сумской произошло еще одно жуткое ДТП – 23-летняя водитель кабриолета сбила группу пешеходов на тротуаре.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимацию
В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимациюДругие новости
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядят
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядятВласть
Пьяный священник устроил дебош в центре Киева (видео)
Пьяный священник устроил дебош в центре Киева (видео)Происшествия
В Киеве мужчина выпрыгнул с 8-го этажа многоэтажки (фото)
В Киеве мужчина выпрыгнул с 8-го этажа многоэтажки (фото)Происшествия
"Врачи боролись больше трех недель". Умер глава Подольского района КиеваПроисшествия
В Киеве водитель маршрутки подрался с копами (фото, видео)
В Киеве водитель маршрутки подрался с копами (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять