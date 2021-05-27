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В Киеве на стройке погиб парень: что произошло (фото)

27 мая, 18:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Строитель упал с высоты 13-го этажа

Погиб парень на стройке. Фото: Киев Сейчас/Telegram

Погиб парень на стройке. Фото: Киев Сейчас/Telegram

В Киеве произошла трагедия на стройке – 20-летний парень разбился насмерть.

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

ЧП произошло на улице Коновальца, 19 на стройке ЖК Diadans.

"Парень упал с 13 этажа, когда монтировал внешнее освещение на доме", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве на стройке рабочие упали в шахту лифта – есть погибшие.

Также напомним, в Полтаве на стройке по улице Пилипа Орлика, 26 обрушились леса. В результате несчастного случая пострадали четыре человека.

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