В Киеве на стройке погиб парень: что произошло (фото)

Погиб парень на стройке. Фото: Киев Сейчас/Telegram
В Киеве произошла трагедия на стройке – 20-летний парень разбился насмерть.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
ЧП произошло на улице Коновальца, 19 на стройке ЖК Diadans.
"Парень упал с 13 этажа, когда монтировал внешнее освещение на доме", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Киеве на стройке рабочие упали в шахту лифта – есть погибшие.
Также напомним, в Полтаве на стройке по улице Пилипа Орлика, 26 обрушились леса. В результате несчастного случая пострадали четыре человека.