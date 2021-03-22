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В Киеве на территории Александровской больницы произошел пожар (фото, видео)

22 марта, 15:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Причина возникновения пожара устанавливается

В Киеве 22 марта произошел пожар на территории Александровской больницы по улице Шелковичная, что в Печерском районе.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

В 2-этажном недействующем корпусе произошло возгорание мусора в подвальном помещении.

"В 13:37 пожар на площади 20 квадратных метров был локализован, а в 13:55 – ликвидирован", – говорится в сообщении спасателей.

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Причина возникновения пожара устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел пожар в двухэтажной больнице, из здания были эвакуированы 23 человека.

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Киев пожар ГСЧС Александровская больница

Источник: Сегодня

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