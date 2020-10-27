В Киеве на Троещине начался масштабный пожар: горит жилая многоэтажка (видео)

На место уже прибыли спасатели

В столице в многоквартирном жилом доме улице на Теодора Драйзера, 26 в Деснянском районе вспыхнул серьезный пожар.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В публикации указывается, что на место уже прибыли спасатели ГСЧС, они начали тушить возгорание. На видео видно, как черный дым идет из окон здания. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

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Напомним, ранее в Киеве на улице Героев Сталинграда, 27 произошел пожар в супермаркете "Сильпо".

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Кроме того, недавно под Киевом тушили масштабный пожар на территории предприятия по утилизации химвеществ и медпрепаратов. В результате происшествия четыре работника предприятия получили ожоги.

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