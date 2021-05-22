В Киеве на Троещине своя атмосфера: по улицам гуляла полуголая девушка (видео)

Ее действия можно расценивать, как мелкое хулиганство

На Троещине девушка гуляла с голым торсом. Фото: скрин

В Деснянском районе Киева девушка гуляла с голым торсом. Она спокойно прохаживалась по дороге на Троещине, делала гимнастику и бросалась медицинской маской.

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Об этом сообщает Troechina в Telegram.

"Развлекает водителей на двойной сплошной", – пишут в Сети.

Голая девушка гуляла на Троещине. Видео: Troechina/Telegram

В полиции Деснянского района говорят "Сегодня", что вызов по поводу женщины с голым торсом им не приходил.

Дама гуляла по среди дороги, делала гимнастику и бросалась бумажками. Ее действия можно расценивать, как мелкое хулиганство.

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Как сообщалось ранее, в микрорайоне Соляные в Николаеве заметили полуголого мужчину, который перебирался с крыши одной многоэтажки на другую по проводу.