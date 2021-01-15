В Киеве на Южном мосту занесло грузовик (видео)

Сегодня, рано утром, на Южном мосту занесло грузовик.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.
Как стало известно, водитель не справился с управлением из-за ухудшения дорожных условий.
Во время заноса в грузовике MAN был пробит топливный бак. Было заблокировано обе полосы для движения.
Убрать грузовик удалось за 40 минут.
Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.
Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.
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