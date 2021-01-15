Українська
$ 28,06
33,99
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве на Южном мосту занесло грузовик (видео)

15 января, 12:03

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водитель не справился с управлением

Сегодня, рано утром, на Южном мосту занесло грузовик.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Как стало известно, водитель не справился с управлением из-за ухудшения дорожных условий.

Во время заноса в грузовике MAN был пробит топливный бак. Было заблокировано обе полосы для движения.

В тренде
А локдаун отменили? Мы проверили соблюдение карантина в Киеве (фото и видео)

Убрать грузовик удалось за 40 минут.

Реклама

Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.

Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Воскресенке женщина выбросила из окна трехлетнего ребенка: видео с места трагедии
На Воскресенке женщина выбросила из окна трехлетнего ребенка: видео с места трагедииПроисшествия
Киевлян переполошила колонна скорых с включенными мигалками (видео)
Киевлян переполошила колонна скорых с включенными мигалками (видео)Происшествия
В Киевской области изнасиловали 17-летнюю девушку (фото)
В Киевской области изнасиловали 17-летнюю девушку (фото)Происшествия
В Киеве массово угоняют Outlander: почему именно ее
В Киеве массово угоняют Outlander: почему именно ееПроисшествия
На Подоле
На Подоле "непростой человек" навеселе заехал на авто под елку: видеоПроисшествия
Атака на поезда метро в Киеве: разбили окна четырех вагонов
Атака на поезда метро в Киеве: разбили окна четырех вагоновПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять