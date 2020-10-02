В Киеве на ж/д вокзале устроили разборки с оружием (видео)

В Киеве на станции метро "Вокзальная" устроили драку, во время которой кто-то из участников достал пистолет.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
По информации, из пистолета никто не успел выстрелить – им только угрожали друг другу.
"С правой стороны есть два МАФа, за которыми постоянно собирается "местный колорит". Они что-то не поделили между собой и начали драться. Во время драки кто-то достал пистолет", – пишут в соцсети.
Участники были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники охраны "Сириус" и бойцы Нацгвардии вовремя среагировали, применив силу и газовые баллончики. Увидев у участников оружие – вызвали на место сотрудников следственно-оперативной группы.
Один из моментов ЧП успели заснять на видеокамеру очевидцы.
В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили факт потасовки возле станции метро "Вокзальная".
"Да, возле метро произошел конфликт. Но в информации, которая опубликована в социальных сетях достаточно много неточностей. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции. Они выясняют все детали потасовки и применялось ли при этом оружие", – сообщили нам в полиции Киева.
Напомним, недавно стало известно, что полиция поймала серийных карманников на железнодорожном вокзале в Киеве.
В столице драку водителей маршруток сняли свидетели на камеру:
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