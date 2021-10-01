В Киеве над гимназией поднялся дым, детей эвакуировали (обновлено)

В учебном заведении произошло короткое замыкание, из-за чего в столовой начался пожар – на месте работают спасатели

В столичной гимназии произошел пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице в пятницу, 1 октября, поднялся черный дым над зданием Киевской инженерной гимназии, что находится на Княжем Затоне, 12А. В учебном заведении провели эвакуацию – на улицу вывели 1500 учеников.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

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На место выехали спасатели ГСЧС.

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В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что в гимназии произошло короткое замыкание в электропроводке. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания в столовой учебного заведения.

Эвакуация учеников. Фото "Сегодня"

"Короткое замыкание произошло в столовой гимназии, с последующим пожаром. Из здания проведена эвакуация учеников и персонала. Сейчас на место прибыли пожарные расчеты. Пока информация о пострадавших отсутствует", – сообщили в ГСЧС Киева.

Огонь вспыхнул на первом этаже. Фото "Сегодня"

Также на видео из соцсетей видно, что пожар начался в столовой на первом этаже. Дым идет с первого этажа, также задымлена вся крыша.

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В 10:44 пожар в гимназии ликвидировали. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Причины возгорания будут выяснять правоохранители.