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В Киеве напали на людей с флагами Беларуси (видео)

7 июля 2021 15:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На видео, снятом очевидцами, видно, как неизвестные атакуют людей с белорусскими флагами и распыляют неизвестное вещество

На снимке момент атаки. Фото: коллаж "Сегодня"

На снимке момент атаки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве под посольством Беларуси напали на сторонников белорусского президента Александра Лукашенко. Неизвестные забрызгали их газом.

Об этом сообщает "Киев без цензуры" в Telegram.

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Они с государственными флагами республики митинговали под белорусским посольством в Киеве в рамках ежегодной акции в честь прошедшего Дня независимости Беларуси, который отмечался 3 июля.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы, проник в учреждение с оружием и открыл огонь. Впоследствии его задержали правоохранители. В результате нападения на школу в РФ погибли 10 человек.

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Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.

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Также мы писали, что дело о нападении с ножом на украинских подростков в городе Грац (Австрия) находится на контроле полиции, которая подозревает ограбление, преступников ищут, а жизни пострадавшего парня ничто не угрожает.

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