В Киеве нашли мертвым дипломата – что известно

Пресс-служба полиции сообщила, что по факту гибели мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"

В Киеве на даче нашли мертвым дипломата / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 16 октября обнаружили мертвым 60-летнего дипломата. Имя погибшего дипломата правоохранители не разглашают, но СМИ пишут, что это был Виктор Крыжановский. Тело мужчины обнаружили на даче на Осокорках.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно о смерти дипломата.

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Кто обнаружил тело

В дежурную часть столичного главка позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции, криминалистическая лаборатория и оперативные сотрудники.

Тело мужчины обнаружила домработница. Она как раз пришла убирать дом.

Как рассказал начальник Дарницкого управления полиции Александр Пьятникивський, правоохранители опросили соседей и работницу которая помогала мужчине по дому.

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"Сегодня утром приходит соседка моя с крайнего домика и говорит: "Трохимич, ты знаешь что? Убили", – рассказал сосед.

Он добавил, что никакого шума ночью никто не слышал.

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О ком идет речь

Сосед Василий Гордиенко сказал, что погибший был не слишком общителен и накануне соседи его не видели.

"Я плохо сплю. Где-то в 11 проснулся – ничего, в 3 часа ночи проснулся – и ничего не слышал. Я с ним не встречался, в лицо его не знаю. Я знал отца хорошо, он дипломат был. С сыном я не знаком, он был также где-то дипломатом, в балтийском где-то государстве", – рассказывает сосед.

В Министерстве иностранных дел не говорят имени погибшего дипломата. Ответа на этот вопрос избегают и в полиции. Правоохранители лишь уточняют, что ему было 60 лет.

Однако Klymenko Time пишет, что погибший – Виктор Крыжановский.

Как наступила смерть

"Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", — рассказала Анна Зубрева с полиции Киева.

СМИ не исключают убийство

ТСН пишет, что в сети распространялись слухи о возможной насильственной смерти дипломата.

В то же время указывается, что ни в полиции, ни в МИД информацию об убийстве не комментируют.

Также правоохранители и дипломаты не намерены называть имени умершего.

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