Українська
$ 27,11
32,99
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве нашли тело обнаженной женщины: очевидец о жуткой находке (видео)

13 июня 2021 7:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мужчина рассказал, как пошел справить нужду в кусты, но наткнулся на нечто ужасное

Труп женщины нашли на улице Телиги. Коллаж "Сегодня"

Труп женщины нашли на улице Телиги. Коллаж "Сегодня"

В Киеве в Шевченковском районе обнаружено тело обнаженной женщины, на которое случайно наткнулся в кустах местный житель. Об этом сообщает Киев оперативный.

Реклама

Труп был найден на улице Елены Телиги, недалеко от заправки. Тело женщины обнаружено в кустах и без одежды.

На место выехала следственная группа, кинологи, правоохранители и руководство столичного главка.

Труп женщины обнаружил мужчина, который рассказал, как это произошло.

Не пропусти!
Нескучный гороскоп на 13 июня: Лев начинает охоту, а Рыбы нырнули в сказку
Маленький болельщик сборной Дании

"Я шел на Дорогожичи со стороны "Спартака". Я не знал, что на заправке есть туалет: зашел сюда (в парковую зону), подальше от людей и увидел – человек лежит, возле него мухи. Я сразу побежал на заправку (и вызвал полицию)", – сказал Анатолий.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в Киеве задержали наркодилера – им оказался оператор телеканала Медведчука. При появлении полицейских он начал странно себя вести. Как выяснилось, он делал "закладки" с наркотиками – за каждую из них получал по 60 гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Десятки людей громят
Десятки людей громят "Столичный" в Киеве: рынок прекращает работуПроисшествия
Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)
Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)Происшествия
"Оно само": на сайте Нацполиции девушек подписали неподобающим словом (фото)Происшествия
Попала под трамвай из-за телефона. Новые подробности ЧП в Киеве (обновлено)
Попала под трамвай из-за телефона. Новые подробности ЧП в Киеве (обновлено)Происшествия
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)Происшествия
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)Транспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять