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В Киеве нашли убитым ветерана АТО (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 октября, 09:28
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Полицию вызвали друзья Дмитрия, когда поняли, что мужчина целый день не выходил на связь
Копы работали на месте происшествия
Копы работали на месте происшествия / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью в Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины в заброшенном здании. Погибшим оказался ветеран АТО.

Об этом сообщает МагнолияТВ.

Так, тело обнаружили по ул. Завальная, 2б.

По предварительной информации, убитого мужчину затащили в здание, где тело пролежало сутки. По словам друзей погибшего, он является 36-летним ветераном АТО, зовут Дмитрий.

Снимки с места ЧП
Снимки с места ЧП / Фото: dtp.kiev.ua

Кто он и чем занимался

Как рассказали друзья погибшего, после возвращения с зоны боевых действий, он подрабатывал на стройке и снимал жилье. Денег не хватало и летом этого года он поселился в заброшенном доме на Славутиче.

С женой развелся, у него осталась дочь. Мужчина злоупотреблял алкоголем.

Место, где нашли тело убитого
Место, где нашли тело убитого / Фото: Магнолия-ТВ

Как оказалось, первыми его обнаружили его знакомые, с которыми он иногда выпивал, а после они поселились у него в заброшенном доме.

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По их словам, они нашли его мертвым на обочине, а потом затащили тело в заброшенное здание. В полицию звонить не хотели, потому что у одного из них уже есть судимость.

Полицию вызвали друзья Дмитрия, когда поняли, что мужчина целый день не выходил на связь.

Тело 36-летнего мужчины было изуродовано. На месте работала следственно-оперативная группа.

Подобные преступления

  • В Кривом Роге полицейский до смерти избил задержанного. После ударов мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу №2. Там от полученных травм он скончался.
  • Под Киевом, пока медики оказывали помощь женщине, произошло убийство. Компания отдыхающих употребляла алкогольные напитки. Впоследствии женщине стало плохо, медики оказывали ей помощь. В это время между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Третий мужчина, из той же компании пытался остановить драку, однако один из знакомых ударил его в голову – он потерял сознание. Позже 63-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.
  • В Ивано-Франковской области задержали преступника, который убил участника боевых действий Василия Попадыча. Между мужчинами произошла перепалка.

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