В Киеве нашли убитым ветерана АТО (фото)

Ночью в Дарницком районе Киева обнаружили тело мужчины в заброшенном здании. Погибшим оказался ветеран АТО.
Об этом сообщает МагнолияТВ.
Так, тело обнаружили по ул. Завальная, 2б.
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По предварительной информации, убитого мужчину затащили в здание, где тело пролежало сутки. По словам друзей погибшего, он является 36-летним ветераном АТО, зовут Дмитрий.
Кто он и чем занимался
Как рассказали друзья погибшего, после возвращения с зоны боевых действий, он подрабатывал на стройке и снимал жилье. Денег не хватало и летом этого года он поселился в заброшенном доме на Славутиче.
С женой развелся, у него осталась дочь. Мужчина злоупотреблял алкоголем.
Как оказалось, первыми его обнаружили его знакомые, с которыми он иногда выпивал, а после они поселились у него в заброшенном доме.
По их словам, они нашли его мертвым на обочине, а потом затащили тело в заброшенное здание. В полицию звонить не хотели, потому что у одного из них уже есть судимость.
Полицию вызвали друзья Дмитрия, когда поняли, что мужчина целый день не выходил на связь.
Тело 36-летнего мужчины было изуродовано. На месте работала следственно-оперативная группа.
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