В Киеве на Соломенке стреляли, есть раненый (фото)

Сначала полицейские предположили, что был конфликт двух мужчин, но потом нашелся свидетель с другой версией

Полиция оцепила место стрельбы / Фото: Информатор

В Киеве снова произошла стрельба. На этот раз в Соломенском районе столицы, один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.

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Об этом сообщает Информатор.

В полиции сообщили о выстрелах на улице Уманской, 45. По предварительной информации, на улице якобы между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелов в ногу другого, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал.

На месте инцидента работает полиция и спецназ. Фото: "Информатор"

Но позже полиция нашла свидетеля, который утверждал, что видел мужчину, который держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие, а затем раздался выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь, и поволок его в подъезд.

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Фото: "Информатор"

Правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему, и сейчас решает вопрос квалификации произошедшего.

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Напомним, 7 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой ранение получили два человека, в том числе полицейские. Мужчину задержали после штурма квартиры, а через пару дней суд отправил его под арест до сентября. Читайте все подробности о "голосеевском стрелке".