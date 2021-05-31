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В Киеве неадекватный пенсионер напал с ножом на девушку (видео)

31 мая, 16:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Девушке помогли прохожие, а нападавшего схватила полиция

Нападение на девушку в Киеве. Фото: скрин

Нападение на девушку в Киеве. Фото: скрин

В Киеве пожилой мужчина напал на девушку среди бела дня. Он подошел к ней с ножом и, угрожая, схватил за волосы. За девушку вступились прохожие.

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Об этом сообщает ХК в Telegram.

Это произошло в Голосеевском районе столицы. По информации, нападение увидел водитель автобуса, стоящего на остановке, он выбежал на помощь девушке.

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"Мужчина выбил из рук нож (порезавшись при этом) и вместе с неравнодушными прохожими задержал деда. Затем неадеквата арестовала полиция. Им он рассказывал что-то про Зеленского и Тимошенко, а потом вообще заявил, что хочет взять девушку в заложники", – пишут в Сети.

Мужчина напал на девушку. Видео: ХК/Telegram
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Напомним, в Днепре копы "наказали" парня за отсутствие маски – он в больнице с сотрясением мозга.

Кроме того, в Кривом Роге полицейский до смерти избил задержанного.

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