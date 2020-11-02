В Киеве неизвестные мужчины пытались зарезать собаку (видео)

В Киеве в лесу на Воскресенке обнаружили собаку, привязанную цепью к дереву, которой перерезали горло.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"К сожалению, этим негодяям удалось скрыться. Может кто-то их опознает", – пишут в сообщении.

На видео, которое успели снять очевидцы мужчина сказал, что их попросили.

"Работать надо, а не резать собак, чтобы их жрать", - вдогонку убегающим говорит женщина на видео.

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Позже в DTP Kiev Info написали, что собаку доставили в ветклинику и ее удалось спасти.

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"Ищем псу новый дом! Это парень, молодой, полгода, среднего размера. Отдаем после выздоровления и только после проверки", – написали в Сети.

Напомним, ранее мы сообщали, что двое живодеров под Киевом жестоко пытали и убивали собаки кошек.

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