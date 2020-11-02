В Киеве неизвестные мужчины пытались зарезать собаку (видео)

В Киеве в лесу на Воскресенке обнаружили собаку, привязанную цепью к дереву, которой перерезали горло.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"К сожалению, этим негодяям удалось скрыться. Может кто-то их опознает", – пишут в сообщении.
На видео, которое успели снять очевидцы мужчина сказал, что их попросили.
"Работать надо, а не резать собак, чтобы их жрать", - вдогонку убегающим говорит женщина на видео.
Позже в DTP Kiev Info написали, что собаку доставили в ветклинику и ее удалось спасти.
"Ищем псу новый дом! Это парень, молодой, полгода, среднего размера. Отдаем после выздоровления и только после проверки", – написали в Сети.
Напомним, ранее мы сообщали, что двое живодеров под Киевом жестоко пытали и убивали собаки кошек.
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