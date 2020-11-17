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В Киеве неизвестные облили кислотой автомобиль (видео)

17 ноября, 14:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Машина стояла на парковке супермаркета

В Киеве неизвестные облили кислотой иномарку по улице Святошинской, 28А.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

По информации, автомобиль стоял на парковке "Новуса" в Святошинском районе.

"Похоже, что это какой-то новый тренд – обливать кислотой припаркованные авто. Кому это может быть выгодно и почему?", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в Днепре ночью неизвестный злоумышленник облил кислотой 10 автомобилей – четыре машины были повреждены в селе Опытное, и еще шесть – на улице Малиновского в областном центре.

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Смотрите сюжет – ранее уже хулиганы обливали кислотой столичные машины:

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Киев авто чп кислота

Источник: Сегодня

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