В Киеве неизвестные облили кислотой автомобиль (видео)

В Киеве неизвестные облили кислотой иномарку по улице Святошинской, 28А.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
По информации, автомобиль стоял на парковке "Новуса" в Святошинском районе.
"Похоже, что это какой-то новый тренд – обливать кислотой припаркованные авто. Кому это может быть выгодно и почему?", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Днепре ночью неизвестный злоумышленник облил кислотой 10 автомобилей – четыре машины были повреждены в селе Опытное, и еще шесть – на улице Малиновского в областном центре.
Смотрите сюжет – ранее уже хулиганы обливали кислотой столичные машины:
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