В Киеве продавец погиб на рабочем месте (видео)

В Печерском районе Киева 22 марта в торговом киоске умер продавец.
Об этом сообщает ХК в Telegram.
"На Выдубичах в самом ларьке зарезали продавца", – написали в Сети.
В полиции "Сегодня" подтверждают, что обнаружен мертвый мужчина в киоске.
Но там опровергают информацию о том, что его зарезали. Тело отправлено на судмедэкспертизу для установления причин смерти.
Предварительно, у мужчины оторвался тромб.
"Мужчина 1986 года рождения, у него был варикоз и лопнула вена. Поэтому в киоске было много крови", – рассказали в полиции.
Ранее мы сообщали, что в Киеве на улице Львовской произошло убийство.
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