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В Киеве продавец погиб на рабочем месте (видео)

22 марта, 12:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

ЧП произошло прямо на рабочем месте

В Печерском районе Киева 22 марта в торговом киоске умер продавец.

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Об этом сообщает ХК в Telegram.

"На Выдубичах в самом ларьке зарезали продавца", – написали в Сети.

В полиции "Сегодня" подтверждают, что обнаружен мертвый мужчина в киоске.

Но там опровергают информацию о том, что его зарезали. Тело отправлено на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

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Предварительно, у мужчины оторвался тромб.

"Мужчина 1986 года рождения, у него был варикоз и лопнула вена. Поэтому в киоске было много крови", – рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на улице Львовской произошло убийство.

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Киев убийство полиция выдубичи продавцы

Источник: Сегодня

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