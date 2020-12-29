В Киеве неизвестные воруют елки прямо с улицы (фото)

В Киеве в Деснянском районе вандалы срубили четыре елки.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, 29 декабря.

Стоит отметить, что в доме специальный раствор, которым обработаны зеленые насаждения, распространит вокруг специфический запах.

"Мы честно предупреждали. Но некоторые из жителей решили на собственном опыте убедиться какое проявление имеют репелленты, когда попадают в помещение", – говорится в сообщении.

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В течение двух недель вандалами похищено четыре обработанных хвойных дерева из парков и скверов района.

Ранее мы писали, что в Киеве вандалы надругались над новогодними елками в парках Святошинского района.

Напомним, что в Киеве вандалы оставили без фонарей жителей бульвара Тараса Шевченко.

Смотрите видео – в Запорожье ворует елки приведение:

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