В Киеве неизвестные воруют елки прямо с улицы (фото)

В Киеве в Деснянском районе вандалы срубили четыре елки.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, 29 декабря.
Стоит отметить, что в доме специальный раствор, которым обработаны зеленые насаждения, распространит вокруг специфический запах.
"Мы честно предупреждали. Но некоторые из жителей решили на собственном опыте убедиться какое проявление имеют репелленты, когда попадают в помещение", – говорится в сообщении.
В течение двух недель вандалами похищено четыре обработанных хвойных дерева из парков и скверов района.
Ранее мы писали, что в Киеве вандалы надругались над новогодними елками в парках Святошинского района.
Напомним, что в Киеве вандалы оставили без фонарей жителей бульвара Тараса Шевченко.
Смотрите видео – в Запорожье ворует елки приведение:
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