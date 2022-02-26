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В Киеве нет российских войск, только диверсанты – Кличко

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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26 февраля, 09:09
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Враг только пытается прорваться в столицу и продолжит атаки с воздуха
Кличко обратился к жителям Киева. Скриншот "Сегодня"
Кличко обратился к жителям Киева. Скриншот "Сегодня"

Столицу Украины ждет тяжелое время, поскольку враг пытается прорваться в Киев. Но российских войск сейчас в Киеве нет, сообщает мэр Виталий Кличко.

"Враг пытается прорваться со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в Киеве действуют диверсионные группы – было несколько столкновений, перестрелки. Ранены, по состоянию на 6:00 утра, 35 человек, из них двое детей", – заявил Кличко в видеообращении.

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Кличко просит всех сохранять спокойствие и не покидать укрытий, поскольку враг будет атаковать с воздуха. Кроме того, в Киеве стоят заградительные сооружения.

"Мы обустраиваем блокпосты в столице, поэтому перемещение по городу будет ограничено. Объекты инфраструктуры работают, общественный транспорт курсирует", – отмечает мэр Киева.

Также мэр рассказал, как выглядят группы диверсантов в Киеве – вооружены, одеты в гражданское, говорят по-русски. Если видите подозрительных людей, сообщайте правоохранителям. Также будьте бдительными и уничтожайте метки, которые враг расставил для корректировки огня.

Киевское метро остановило движение по "красной" ветке

Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена. Об этом сообщает КГГА.

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"Станции "красной" линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Движение поездов по "синей" и "зеленой" веткам метро осуществляется в штатном режиме. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", – говорится в сообщении.

Что делать киевлянам прямо сейчас

  • Если вы в укрытии – не покидайте его.
  • Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.
  • Прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от осколков и пуль.
  • Если вы услышите сирены воздушной тревоги — немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.

Карта укрытий Киева доступна по ссылке

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