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В Киеве неуправляемая Tesla снесла электроопору – фото

3 июня, 11:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

У иномарки лопнуло колесо когда авто двигалось на большой скорости – водитель чудом избежал тяжелых травм

Поврежденная иномарка после ДТП

Поврежденная иномарка после ДТП / Фото: Еспресо.TV

В Киеве ночью 3 июня произошло ДТП с участием Tesla. Автомобиль снес электроопоры на Столичном шоссе.

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Об этом сообщает "Эспрессо".

Авто двигалось в направлении Конча-Заспы на большой скорости. По словам водителя, у него лопнуло заднее колесо, машина потеряла управление и влетела в опору. После столкновения элитное авто загорелось. Восстановлению иномарка уже не подлежит.

/ Фото: Еспресо.TV

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Сам водитель серьезных травм не получил, медики оказали ему первую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

/ Фото: Еспресо.TV

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На месте работали спасатели ГСЧС и аварийная бригада обслуживания электросетей.

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/ Фото: Еспресо.TV

Напомним, в Ровно внедорожник на огромной скорости протаранил такси. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Кроме того, под Херсоном столкнулись пять автомобилей, пострадали 6 детей.

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