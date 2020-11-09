В Киеве ночной клуб закрыли из-за нарушения карантина (фото)

В Киеве закрыли "замаскированный" клуб, который работал вопреки ограничений на территории Голосеевского района.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.
Заведение работало на улице Саксаганского, клиенты могли попасть внутрь только после бронирования столика по телефону.
"Несмотря на то, что двери развлекательного учреждения были закрыты, мы с привлечением дополнительных сил спецназа провели неотложный обыск. По состоянию на 22:30 там находились работники и клиенты. Во время следственных действий мы обнаружили и изъяли доказательства, подтверждающие работу заведения в запрещенное время, а именно чеки, документацию, видео с камер наблюдения и средства", – сообщил начальник Голосеевского управления полиции Владислав Ищенко.
Следователи Голосеевского управления полиции открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.
Санкция статьи предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.
Ранее сообщалось, что в столице за нарушение карантина закрыли четыре ночных клуба.
Отметим, что за прошлые сутки у 748 человек обнаружили коронавирус. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 920.
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