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В Киеве ночной клуб закрыли из-за нарушения карантина (фото)

9 ноября, 16:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Заведение работало, нарушая карантин

В Киеве закрыли "замаскированный" клуб, который работал вопреки ограничений на территории Голосеевского района.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Заведение работало на улице Саксаганского, клиенты могли попасть внутрь только после бронирования столика по телефону.

"Несмотря на то, что двери развлекательного учреждения были закрыты, мы с привлечением дополнительных сил спецназа провели неотложный обыск. По состоянию на 22:30 там находились работники и клиенты. Во время следственных действий мы обнаружили и изъяли доказательства, подтверждающие работу заведения в запрещенное время, а именно чеки, документацию, видео с камер наблюдения и средства", – сообщил начальник Голосеевского управления полиции Владислав Ищенко.

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Следователи Голосеевского управления полиции открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней.

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Санкция статьи предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что в столице за нарушение карантина закрыли четыре ночных клуба.

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Отметим, что за прошлые сутки у 748 человек обнаружили коронавирус. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 920.

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Киев клуб полиция

Источник: Сегодня

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