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В Киеве ночью неизвестный подорвал отделение банка (фото)

24 декабря, 07:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадало припаркованное рядом авто

В Киеве неизвестный взорвал отделение "ПриватБанка" и пытался завладеть деньгами из терминала.

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Как сообщили в Telegram-канале Стражи Эспрессо, инцидент произошел на улице Градинская в ночь с 23 на 24 декабря.

Камеры наблюдения показали, что взрывная волна была недостаточно сильной, и грабитель не смог получить доступ к ящику терминала. Поэтому он сбежал с места происшествия.

Взрыв повредил само помещение самообслуживания, двери отделения банка и окно автомобиля SsangYong, который был припаркован рядом.

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На место прибыли взрывотехническая служба и сотрудники следственного управления полиции. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства инцидента.

Кроме того, как выяснилось, за два часа до нападения в этом отделении была осуществлена ​​инкассация терминалов.

Ранее мы сообщали, что в Оболонском районе Киева произошел взрыв. Неизвестный бросил гранату в офисное помещение.

Также напомним, в Киеве на предприятии произошел взрыв. В результате пострадали два человека.

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Киев взрыв полиция ПриватБанк отделение
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