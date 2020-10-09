В Киеве новый мост покрылся "латками". Разобрались, что случилось

Киевляне заметили странные "латки" на тротуаре Борщаговского путепровода, ремонт которого закончили в конце лета – проездпо нему полностью открыли 21 августа.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Ремонтные работы тут продолжались еще в прошлом году и мост фактически отстроили заново, поскольку он находился в аварийном состоянии и не знал ремонта с 1967 года.

"На днях пришлось пройти по тротуару путепровода, который был отремонтирован в конце августа. И меня аж передернуло. Новый асфальт весь покрыт латками, а ранее писалось, что это немецкий асфальт… Видимо подвели с асфальтом немцы. Такое впечатление, что ремонт тут делался не полтора месяца назад, а лет 10 назад", – рассказал нам житель Борщаговки Роман.

/ Фото: Сегодня

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За разъяснениями мы обратились в коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"На тротуаре Борщаговского путепровода возникли проблемы с асфальтным покрытием. Подрядчик, который проводил работы, сделал ремонт покрытия за свой счет. После того, как путепровод сдали в эксплуатацию, технический надзор корпорации обнаружил недостатки и дефекты. На них было указано подрядчику и он сделал ремонт за свой счет", – объяснили сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

Там отмечают, что качество асфальта от наличия на нем "латок" не изменилось.

"На тротуаре было нанесено специальное нескользкое немецкое покрытие. Если с асфальтом будут возникать проблемы в дальнейшем, то подрядчик будет обязан провести ремонт снова. На все, что сделано на Борщаговском путепроводе, есть гарантия", – добавляют в "Киевавтодоре".

Как мы уже сообщали, работы на Борщаговском мосту велись в режиме "нон-стоп". Завершить их на части путепровода в сторону Борщаговки и восстановить движение планировали к началу сентября.

Видео: kyivcity.gov.ua

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