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В Киеве оборвался лифт с бригадой скорой помощи

15 октября, 12:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Медики приехали на вызов

В Киеве в среду, 14 октября, в Днепровском районе оборвался лифт с медиками скорой помощи.

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Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева в Facebook.

"В одном из домов на улице Литинской оборвался лифт с медиками скорой, приехавшими на срочный вызов. Женщина потеряла сознание, хрипела, а изо рта шла пена. Поэтому карета скорой выехала мгновенно. По указанному адресу медиков встретила мать больного и 10-летняя дочь. все сели в лифт и стали подниматься на восьмой этаж. Вдруг лифт, добравшись пятого этажа, начал стремительно падать вниз. К счастью, на втором этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился", – рассказали в Центре.

Отметим, пока спасатели извлекали медиков из аварийного лифта, на вызов выехала другая бригада, и предоставила помощь пациентке.

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Ранее мы писали, что в Харькове скорая помощь попала в ДТП – пострадал водитель легковушки, его госпитализировали.

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Напомним, жители дома по улице Выборгской, 55/13 в Киеве жалуются, что к ним не может доехать скорая помощь и такси из-за ямы на дороге.

Видео: Telegram-канал/ Харьков тут

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Киев медики лифт

Источник: Сегодня

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